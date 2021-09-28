Против правительства Румынии инициировали сразу два вотума недоверия

Конституционный суд Румынии во вторник принял решение о том, что вотум недоверия премьер-министру Флорину Кыцу, представленный бывшим партнером по коалиции, может рассматриваться парламентом, тогда как оппозиционные левые подали собственную аналогичную инициативу.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

С двумя вотумами недоверия, как отмечается, стало непонятно, поддержат ли две оппозиционные партии и центристская USR Plus, которая вышла из коалиции, единое голосование за свержение правительства.

Для устранения Кыцу понадобятся голоса USR Plus, ультранационалистической оппозиционной AUR, которая поддержала ее предложение, и оппозиционных социал-демократов (PSD).

Депутаты должны были обсудить графики представления вотумов позже в этот день. Ни одна из сторон пока не заявила, поддержит ли эти предложения.

Министры USR Plus ушли в отставку в начале сентября после того, как Кыцу уволил их министра юстиции по поводу фонда регионального развития и заявили, что коалиция может продолжать действовать только с другим премьер-министром. Либералы поддержали Кыцу, его также поддерживает президент Клаус Йоханнис.

Распад коалиции, в состав которой также входила этническая венгерская группа UDMR, угрожает восстановлению экономики Румынии.

Это также происходит в то время, когда случаи COVID-19 снова резко растут на фоне одного из самых низких показателей вакцинации в Европейском Союзе.

Либералам удалось задержать инициативу USR Plus о недоверии правительству, обжаловав ее в суде, но во вторник суд сказал, что ее следует передать в парламент.

Лидер PSD Марсель Чолаку заявил, что его партия настроена вызвать досрочные выборы. Однако внеочередные выборы - для них нужно, чтобы парламент последовательно отклонил два предложены составы правительства в течение 60 дней - маловероятны.