У Данії рекомендували додаткову дозу вакцини від коронавірусу всім, щепленим Johnson & Jonnson

Національна рада охорони здоров’я Данії рекомендувала запропонувати додаткову дозу мРНК-вакцини від коронавірусу усім, хто отримав вакцину Johnson & Johnson, для захисту якою достатньо однієї дози.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Таких пацієнтів в країні близько 50 тисяч осіб. Додаткове щеплення рекомендують зробити вакциною Pfizer або Moderna.

В органі пояснюють рішення тим, що дослідження свідчать про менший захист від вірусу після вакцинації Johnson & Johnson.

Окрім того, планується запропонувати підсилюючу дозу вакцини усім людям віком від 85 років, а на наступному етапі ревакцинації - медикам і людям віком до 65 років, для яких є підвищений ризик тяжкого перебігу коронавірусної хвороби.

Перед цим у Данії анонсували вакцинацію додатковою підсилюючою дозою для мешканців будинків для літніх людей, а також людей з особливо слабким імунітетом.

Нагадаємо, з 10 вересня Данія більше не вважає COVID-19 хворобою, що становить серйозну загрозу для суспільства, і скасувала всі обмеження, запроваджені для боротьби з поширенням коронавірусу.