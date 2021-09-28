В Дании рекомендовали дополнительную дозу вакцины от коронавируса всем привитым Johnson&Jonnson

Национальный совет здравоохранения Дании рекомендовал предложить дополнительную дозу мРНК-вакцины от коронавируса всем, кто получил вакцину Johnson&Johnson, для защиты которой достаточно одной дозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Таких пациентов в стране около 50 000 человек. Дополнительную прививку рекомендуют сделать вакциной Pfizer или Moderna.

В органе объясняют решение тем, что исследования свидетельствуют о меньшей защите от вируса после вакцинации Johnson & Johnson.

Кроме того, планируется предложить усиливающую дозу вакцины всем людям в возрасте от 85 лет, а на следующем этапе ревакцинации - медикам и людям до 65 лет, для которых повышен риск тяжелого течения коронавирусной болезни.

Перед этим в Дании анонсировали вакцинацию дополнительной усиливающей дозой для жителей домов престарелых, а также людей с особо слабым иммунитетом.

Напомним, с 10 сентября Дания больше не считает COVID-19 болезнью, представляющей серьезную угрозу для общества, и отменила все ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.