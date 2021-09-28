Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Дании рекомендовали дополнительную дозу вакцины от коронавируса всем привитым Johnson&Jonnson

Вторник, 28 сентября 2021, 17:09

Национальный совет здравоохранения Дании рекомендовал предложить дополнительную дозу мРНК-вакцины от коронавируса всем, кто получил вакцину Johnson&Johnson, для защиты которой достаточно одной дозы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DR.

Таких пациентов в стране около 50 000 человек. Дополнительную прививку рекомендуют сделать вакциной Pfizer или Moderna.

В органе объясняют решение тем, что исследования свидетельствуют о меньшей защите от вируса после вакцинации Johnson & Johnson.

Кроме того, планируется предложить усиливающую дозу вакцины всем людям в возрасте от 85 лет, а на следующем этапе ревакцинации - медикам и людям до 65 лет, для которых повышен риск тяжелого течения коронавирусной болезни.

Перед этим в Дании анонсировали вакцинацию дополнительной усиливающей дозой для жителей домов престарелых, а также людей с особо слабым иммунитетом.

Напомним, с 10 сентября Дания больше не считает COVID-19 болезнью, представляющей серьезную угрозу для общества, и отменила все ограничения, введенные для борьбы с распространением коронавируса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Дания Коронавирус
powered by lun.ua

Статьи

На пороге зимнего кризиса: чем грозит Европе рекордный рост цен на газ

Риск масштабных перебоев с электроснабжением становится для Европы вполне реальным. Это может серьезно затормозить восстановление экономики ЕС.
28 сентября 2021 — Александр Мартыненко, для Европейской правды

Литва против Китая: как маленькая страна Балтии бросает вызов азиатской сверхдержаве

Больше, чем любая другая европейская страна, в конфликт с Китаем втянулась маленькая Литва. Почему Вильнюс решился на противостояние и какие последствия это будет иметь?
28 сентября 2021 — Катерина Кистол, для Европейской правды

Война регуляторов: почему Украина потеряла баланс между защитой рынка и потребителя

Как найти баланс между интересами потребителя и защитой нацпроизводителя? Для ЕС этот вопрос давно решен. Но для Украины это – неразрешимая проблема.
28 сентября 2021 — Алена Омельченко, Ольга Самойленко, "Ильяшев и Партнеры"