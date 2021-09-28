Албанія поскаржилась на Болгарію через гальмування початку перемовин про членство в ЄС

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама поскаржився на затримку початку переговорів з його країною про членство в ЄС, заявивши, що цей процес став заручником вето Болгарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на с.

Еді Рама сказав це у виступі з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка перебуває у регіональному турне перед самітом Європейської ради із Західних Балкан 6 жовтня.

Рама назвав ситуацію Албанії "абсурдною", зазначивши, що Болгарія блокує початок переговорів з Північною Македонією і в результаті також затримує Албанію.

Держави Західних Балкан - Албанія, Боснія, Косово, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія - знаходяться на різних етапах на шляху до членства в ЄС. Їх прогрес в інтеграції нещодавно був відкладений через пригнічений інтерес блоку до розширення та роки дипломатичних потрясінь, з якими зіткнувся ЄС, коли з нього вийшла Британія.

І Албанія, і Північна Македонія виконали критерії для початку переговорів про членство, але член ЄС Болгарія виступає проти членства Північної Македонії, посилаючись на двосторонній спір щодо історії та національної ідентичності. Оскільки пропозиції двох країн пов'язані між собою, вето Болгарії не дозволяє рухатись вперед і Албанії.

Фон дер Ляєн пообіцяла докласти зусиль, щоб переконати країни-члени ЄС провести цьогоріч міждержавні конференції з Албанією та Північною Македонією.

"Ми багато від вас просили, і ви виконали. Ми зробимо все, щоб подолати ті перешкоди, які є на даний момент, ніщо не повинно перешкоджати процесу розширення", - сказала вона.

"Я дійсно хочу просунути вперед цей процес, щоб ми могли розпочати до кінця року", - додала президентка Єврокомісії.

Пізніше у вівторок фон дер Ляєн вирушає до Північної Македонії, а пізніше протягом тижня продовжує поїздку до інших країн Західних Балкан.