Албания пожаловалась на Болгарию из-за торможения начала переговоров о членстве в ЕС

Премьер-министр Албании Эди Рама пожаловался на задержку начала переговоров с его страной о членстве в ЕС, заявив, что этот процесс стал заложником вето Болгарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Эди Рама сказал это в выступлении с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая находится в региональном турне перед саммитом Европейского совета по Западным Балканам 6 октября.

Рама назвал ситуацию Албании "абсурдной", отметив, что Болгария блокирует начало переговоров с Северной Македонией и в результате также задерживает Албанию.

Государства Западных Балкан - Албания, Босния, Косово, Черногория, Северная Македония и Сербия - находятся на разных этапах на пути к членству в ЕС. Их прогресс в интеграции недавно был отложен из-за снижения интереса блока к расширению и дипломатических потрясений, с которыми столкнулся ЕС, когда из него вышла Великобритания.

И Албания, и Северная Македония выполнили критерии для начала переговоров о членстве, но член ЕС Болгария выступает против членства Северной Македонии, ссылаясь на двусторонний спор по поводу истории и национальной идентичности. Поскольку предложения двух стран связаны между собой, вето Болгарии не позволяет двигаться вперед и Албании.

Фон дер Ляйен пообещала приложить усилия, чтобы убедить страны-члены ЕС провести году межгосударственные конференции с Албанией и Северной Македонией.

"Мы много от вас просили, и вы выполнили. Мы сделаем все, чтобы преодолеть те препятствия, которые есть на данный момент, ничто не должно препятствовать процессу расширения", - сказала она.

"Я действительно хочу продвинуть вперед этот процесс, чтобы мы могли начать до конца года", - добавила президент Еврокомиссии.

Позже во вторник фон дер Ляен отправляется в Северную Македонию, а позже в течение недели продолжает поездку в другие страны Западных Балкан.