Європол повідомив про розкриття великої групи наркоторговців з Балкан: понад 60 підозрюваних

Правоохоронці восьми країн у координації з Європолом викрили велику групу наркоторговців, переважно з балканських країн, що займалися постачанням кокаїну до Європи.

Про це повідомили у Європолі, пише "Європейська правда".

Для викриття і затримання групи співпрацювали правоохоронці Іспанії, Хорватії, Сербії, Німеччини, Словенії, Боснії та Герцеговини, Німеччини, а також США та Колумбії.

"Це була дуже мобільна кримінальна організація, вона мала осередки у кількох європейських країнах. Її членами були переважно громадяни Сербії, Хорватії, Чорногорії та Словенії", - зазначають у повідомленні.

Загалом звинувачення в причетності до групи висувають 61 особі. У затриманих вилучили 2,6 тонн кокаїну, 324 кг канабісу, 612 тисяч євро готівкою, 9 елітних автомобілів і 5 мотоциклів.

Деякі арешти відбулись вже багато місяців тому, але про операцію загалом повідомили лише у вересні.

13 арештів відбулися в кількох містах Іспанії ще у березні 2021 року. Згодом у травні заарештували ще 48 осіб у Словенії. Загалом 10 з них зараз перебувають за ґратами.