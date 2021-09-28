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Укр / Рус

Европол сообщил о раскрытии большой группы наркоторговцев с Балкан: более 60 подозреваемых

Вторник, 28 сентября 2021, 18:13

Правоохранители восьми стран в координации с Европолом разоблачили крупную группу наркоторговцев, преимущественно из балканских стран, занимавшихся поставками кокаина в Европу.

Об этом сообщили в Европоле, пишет "Европейская правда".

Для разоблачения и задержания группы сотрудничали правоохранители Испании, Хорватии, Сербии, Германии, Словении, Боснии и Герцеговины, Германии, а также США и Колумбии.

"Это была очень мобильная криминальная организация, она имела ячейки в нескольких европейских странах. Е` членами были преимущественно граждане Сербии, Хорватии, Черногории и Словении", - отмечается в сообщении.

Всего обвинения в причастности к группе выдвигают 61 лицам. У задержанных изъяли 2,6 тонн кокаина, 324 кг каннабиса, 612 000 евро наличными, 9 элитных автомобилей и 5 мотоциклов.

Некоторые аресты состоялись уже много месяцев назад, но об операции в целом сообщили только в сентябре.

13 арестов произошли в нескольких городах Испании еще в марте 2021 года. Впоследствии в мае арестовали еще 48 человек в Словении. Всего 10 из них сейчас находятся за решеткой.

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Европол
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