Европол сообщил о раскрытии большой группы наркоторговцев с Балкан: более 60 подозреваемых

Правоохранители восьми стран в координации с Европолом разоблачили крупную группу наркоторговцев, преимущественно из балканских стран, занимавшихся поставками кокаина в Европу.

Об этом сообщили в Европоле, пишет "Европейская правда".

Для разоблачения и задержания группы сотрудничали правоохранители Испании, Хорватии, Сербии, Германии, Словении, Боснии и Герцеговины, Германии, а также США и Колумбии.

"Это была очень мобильная криминальная организация, она имела ячейки в нескольких европейских странах. Е` членами были преимущественно граждане Сербии, Хорватии, Черногории и Словении", - отмечается в сообщении.

Всего обвинения в причастности к группе выдвигают 61 лицам. У задержанных изъяли 2,6 тонн кокаина, 324 кг каннабиса, 612 000 евро наличными, 9 элитных автомобилей и 5 мотоциклов.

Некоторые аресты состоялись уже много месяцев назад, но об операции в целом сообщили только в сентябре.

13 арестов произошли в нескольких городах Испании еще в марте 2021 года. Впоследствии в мае арестовали еще 48 человек в Словении. Всего 10 из них сейчас находятся за решеткой.