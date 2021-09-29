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У Латвії медсестру, яка підробила ковід-тест щонайменш одній людині, оштрафували на €1500

Середа, 29 вересня 2021, 10:13

Латвійська медсестра, яку впіймали на фальсифікації результату тесту на коронавірус, сплатила 1500 євро штрафу, їй загрожує і кримінальна відповідальність.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

До прокуратури з розслідування кримінальних правопорушень в держустановах надійшло звернення від Бюро із запобігання і боротьби з корупцією про відкриття провадження проти медсестри, яка спробувала забезпечити негативний результат тесту для пацієнта, що планував подорож за кордон.

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За даними прокуратури, медсестра відправила з документацією до лабораторії для ПЛР-тесту зразки іншої людини, а не тієї, у якої взяли тест. 

Зазначається, що вона визнала свою провину та вже сплатила штраф у розмірі 1500 євро. 

Це не перший відомий випадок підробки документів, пов’язаних з епідемією коронавірусу. Так, у серпні повідомляли про затримання семи осіб, яких запідозрили в посередництві для видачі за гроші довідок про щеплення, яких насправді не робили. Їхніми клієнтами могли бути близько 200 осіб. 

Схожі випадки фіксували і в інших країнах. 

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Латвія Коронавірус
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