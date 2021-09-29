Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Чехія купить в Ізраїлю ЗРК Spyder на пів мільярда євро

Середа, 29 вересня 2021, 10:31

Уряд Чехії затвердив у понеділок купівлю в Ізраїлю до 2026 року чотирьох батарей системи протиповітряної оборони Spyder для заміни застарілої зброї радянського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

На основі міжурядової двосторонньої угоди для армії Чехії буде придбано 4 зенітно-ракетних комплекси Spyder, розроблені ізраїльськими компаніями Rafael Advanced Defense Systems і Israel Aerospace Industries.

Читайте також
Франція і Греція підписали угоду про купівлю трьох французьких військових кораблів

Про схвалення закупівлі повідомив глава оборонного відомства Любомир Метнар. Він привітав цю покупку як крок до позбавлення від систем 1970-х років радянського виробництва, що "не відповідають сучасним стандартам протиповітряної оборони".

Загальна вартість контракту складає 13,7 млрд крон (537,3 мільйона євро).

Комплекси Spyder у варіанті ближнього радіусу дії призначені для захисту від ударів з повітря, завданих з літаків, дронів, вертольотів або ракет з плоскою траєкторією.

Чехія прагне модернізувати свою військову техніку та ще більше зміцнити зв’язки з Ізраїлем, який уже є її близьким союзником.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Чехія
powered by lun.ua

Статті

Ключ до нової Німеччини: як нам будувати відносини з наступником Меркель

Вибори показали, що німецька політика стоїть на межі стрибка. Тільки потрібно подивитися – вгору чи вниз.
29 вересня 2021 — Павло Клімкін, міністр закордонних справ України (2014-2019 рр.)

На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ

Ризик масштабних перебоїв з електропостачанням стає для Європи цілком реальним. Це може серйозно загальмувати відновлення економіки ЄС.
28 вересня 2021 — Олександр Мартиненко, для Європейської правди

Литва проти Китаю: як маленька країна Балтії кидає виклик азійській наддержаві

Більше, аніж будь-яка інша європейська країна, у конфлікт із Китаєм втягнулася маленька Литва. Чому Вільнюс зважився на протистояння та які наслідки це матиме?
28 вересня 2021 — Катерина Кістол, для Європейської правди