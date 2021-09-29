Чехія купить в Ізраїлю ЗРК Spyder на пів мільярда євро

Уряд Чехії затвердив у понеділок купівлю в Ізраїлю до 2026 року чотирьох батарей системи протиповітряної оборони Spyder для заміни застарілої зброї радянського виробництва.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

На основі міжурядової двосторонньої угоди для армії Чехії буде придбано 4 зенітно-ракетних комплекси Spyder, розроблені ізраїльськими компаніями Rafael Advanced Defense Systems і Israel Aerospace Industries.

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Про схвалення закупівлі повідомив глава оборонного відомства Любомир Метнар. Він привітав цю покупку як крок до позбавлення від систем 1970-х років радянського виробництва, що "не відповідають сучасним стандартам протиповітряної оборони".

Загальна вартість контракту складає 13,7 млрд крон (537,3 мільйона євро).

Комплекси Spyder у варіанті ближнього радіусу дії призначені для захисту від ударів з повітря, завданих з літаків, дронів, вертольотів або ракет з плоскою траєкторією.

Чехія прагне модернізувати свою військову техніку та ще більше зміцнити зв’язки з Ізраїлем, який уже є її близьким союзником.