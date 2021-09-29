Чехия купит у Израиля ЗРК Spyder на полмиллиарда евро

Правительство Чехии утвердило в понедельник покупку в Израиле до 2026 года четырех батарей системы противовоздушной обороны Spyder для замены устаревшего оружия советского производства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Czech Radio.

На основе межправительственного двустороннего соглашения для армии Чехии будет приобретено 4 зенитно-ракетных комплекса Spyder, разработанные израильскими компаниями Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aerospace Industries.

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Об одобрении закупки сообщил глава оборонного ведомства Любомир Метнар. Он приветствовал эту покупку как шаг к избавлению от систем 1970-х годов советского производства, "не соответствующих современным стандартам противовоздушной обороны".

Общая стоимость контракта составляет 13,7 млрд крон (537,3 млн евро).

Комплексы Spyder в варианте ближнего радиуса действия предназначены для защиты от ударов с воздуха, нанесенных с самолетов, беспилотников, вертолетов или ракет с плоской траектории.

Чехия стремится модернизировать свою военную технику и еще больше укрепить связи с Израилем, который уже является ее близким союзником.