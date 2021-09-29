Іспанія з жовтня дозволить футбольні матчі з заповненням трибун на 100%

Іспанія з жовтня пом’якшує карантинні обмеження на спортивних подіях.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Рада з питань охорони здоров’я 29 вересня вирішила, що з початком жовтня футбольні матчі на відкритих стадіонах можна проводити із заповненням трибун на 100%, а в закритих приміщеннях - на 80%.

Досі обмеження становили 60% та 40% заповненості відповідно.

Водночас, залишиться вимога носити маски, а споживати їжу та напої буде заборонено, крім води.

За минулу добу, 28 вересня, в Іспанії зареєстрували найнижчий добовий приріст заражень коронавірусом за дуже тривалий час - 2290. Пік останньої хвилі епідемії в країні припав на липень, відтоді щоденна кількість хворих незмінно спадає.