Іспанія з жовтня дозволить футбольні матчі з заповненням трибун на 100%
Середа, 29 вересня 2021, 11:08
Іспанія з жовтня пом’якшує карантинні обмеження на спортивних подіях.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.
Рада з питань охорони здоров’я 29 вересня вирішила, що з початком жовтня футбольні матчі на відкритих стадіонах можна проводити із заповненням трибун на 100%, а в закритих приміщеннях - на 80%.
Досі обмеження становили 60% та 40% заповненості відповідно.
Водночас, залишиться вимога носити маски, а споживати їжу та напої буде заборонено, крім води.
За минулу добу, 28 вересня, в Іспанії зареєстрували найнижчий добовий приріст заражень коронавірусом за дуже тривалий час - 2290. Пік останньої хвилі епідемії в країні припав на липень, відтоді щоденна кількість хворих незмінно спадає.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.powered by lun.ua