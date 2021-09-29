Испания с октября позволит футбольные матчи с заполнением трибун на 100%
Среда, 29 сентября 2021, 11:08
Испания с октября смягчает карантин на спортивных событиях.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
Совет по вопросам здравоохранения 29 сентября решил, что с начала октября футбольные матчи на открытых стадионах можно проводить с заполнением трибун на 100%, а в закрытых помещениях - на 80%.
До сих пор ограничения составляли 60% и 40% заполненности соответственно.
В то же время останется требование носить маски, а потреблять пищу и напитки будет запрещено, кроме воды.
За прошедшие сутки, 28 сентября, в Испании зарегистрировали самый низкий суточный прирост заражений коронавируса за очень длительное время - 2290. Пик последней волны эпидемии в стране пришелся на июль, с тех пор ежедневное количество больных неизменно падает.
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