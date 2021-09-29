United Airlines готується звільнити 600 співробітників за відмову вакцинуватися

Американська авіакомпанія United Airlines, одна з найбільших у світі, заявила у вівторок, що майже 600 співробітників у США буде звільнено через недотримання політики вакцинації авіаперевізника.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

На початку серпня компанія стала першим авіаперевізником в США, який поставив вимогу вакцинації проти COVID-19 для всіх працівників в Америці. До минулого понеділка вони мали надати докази щеплення.

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Авіакомпанія повідомила, що у вівторок починає процес звільнення 593 співробітників, які вирішили не вакцинуватися.

"Це було неймовірно важке рішення, але забезпечення безпеки нашої команди завжди було нашим головним пріоритетом", - йшлося у службовій записці співробітникам від генерального директора Скотта Кірбі і президента Бретта Харта.

За словами представників компанії, співробітники можуть зберегти свої робочі місця, якщо їм зроблять вакцинацію до офіційного звільнення.

Повідомлється, що United також отримала запити на звільнення від вакцинації деяких співробітників з релігійних і медичних причин. За словами посадовців United, ці співробітники складають менше 3% від 67 000 співробітників авіакомпанії в США.

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Компанія планувала відправити співробітників, які отримали звільнення від вакцинації з релігійних причини, у тимчасову неоплачувану особисту відпустку з 2 жовтня. Однак ці плани були відкладені до 15 жовтня через судовий процес, в рамках якого оскаржується політика компанії.

Представник United повідомив, що авіакомпанія планує найняти близько 25 000 осіб протягом наступних кількох років, і вакцинація буде умовою прийому на роботу для всіх нових співробітників.