United Airlines готовится уволить 600 сотрудников за отказ вакцинироваться

Американская авиакомпания United Airlines, одна из крупнейших в мире, заявила во вторник, что почти 600 сотрудников в США будут уволены из-за несоблюдения политики авиаперевозчика по вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В начале августа компания стала первым авиаперевозчиком в США, который потребовал вакцинации против COVID-19 для всех работников в Америке. До прошлого понедельника они должны были предоставить доказательства прививки.

Читайте также Выборы в Австрии: в региональный парламент прошла партия противников вакцинации

Авиакомпания сообщила, что во вторник начинает процесс увольнения 593 сотрудников, которые решили не вакцинироваться.

"Это было невероятно трудное решение, но обеспечение безопасности нашей команды всегда было нашим главным приоритетом", - говорилось в служебной записке сотрудникам от генерального директора Скотта Кирби и президента Бретта Харта.

По словам представителей компании, сотрудники могут сохранить свои рабочие места, если им сделают прививку до официального увольнения.

Сообщается, что United также получила запросы на освобождение от вакцинации некоторых сотрудников по религиозным и медицинским причинам. По словам чиновников United, эти сотрудники составляют менее 3% от 67 000 сотрудников авиакомпании в США.

Читайте также Румыния ввела 14-дневный карантин для невакцинированных украинцев

Компания планировала отправить сотрудников, которые получили освобождение от вакцинации по религиозным причинам, во временный неоплачиваемый личный отпуск со 2 октября. Однако эти планы были отложены до 15 октября из-за судебного процесса, в рамках которого обжалуется политика компании.

Представитель United сообщил, что авиакомпания планирует нанять около 25 000 человек в течение следующих нескольких лет, и вакцинация будет условием приема на работу для всех новых сотрудников.