Україна заборонила в’їзд ще одному угорському депутату від партії Орбана

Депутату керівної партії Угорщини "Фідес" Аттілі Тілкі на три роки заборонений в’їзд до України через втручання у внутрішні справи.

Про це повідомила угорська служба "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь СБУ, передає "Європейська правда".

Як зазначається, в окрузі Саболч, від якого Тілкі потрапив у парламент, звернули увагу, що депутат, який раніше їздив у Закарпаття по кілька разів на місяць, кілька місяців утримується від таких візитів.

СБУ підтвердила виданню, що Аттілі Тілкі заборонений в’їзд до України ще з 10 грудня 2020 року. Термін дії заборони – три роки.

"Станом на сьогодні діє рішення (10.12.2020) про заборону в’їзду на територію України на три роки вказаному угорському посадовцю за діяльність на шкоду державній безпеці шляхом втручання у внутрішні справи України", - йдеться у заяві СБУ.

Тілкі є депутатом від 4-го виборчого округу Саболч-Сатмар-Берег (що межує з Україною). За словами "Радіо Свобода", очевидно, сам вирішив не афішувати заборону в’їзду.

Він не перший депутат правлячої партії Угорщини, якому заборонений в’їзд в Україну.

Минулого тижня стало відомо, що до України не зміг потрапити депутат парламенту Угорщини, член "Фідес" Лорінц Ночо. За його словами, він віз гуманітарну допомогу на Закарпаття й планував відвідати кілька населених пунктів цього регіону, напевно, з компактним проживанням угорської меншини.

Він є членом комітету угорського парламенту з закордонних справ та членом делегації Угорщини в Раді Європи. У Раді Європи Лорінц Ночо неодноразово критикував український закон про освіту, через який загострилися відносини між Україною та Угорщиною.