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Украина запретила въезд еще одному венгерскому депутату от партии Орбана

Среда, 29 сентября 2021, 15:38

Депутату правящей партии Венгрии "Фидес" Аттиле Тилки на три года запрещен въезд в Украину из-за вмешательства во внутренние дела.

Об этом сообщила венгерская служба "Радио Свобода" со ссылкой на ответ СБУ, передает "Европейская правда".

Как отмечается, в округе Саболч, от которого Тилки попал в парламент, обратили внимание, что депутат, ранее ездивший в Закарпатье по несколько раз в месяц, несколько месяцев воздерживается от таких визитов.

СБУ подтвердила изданию, что Аттиле Тилки запрещен въезд в Украину еще с 10 декабря 2020 года. Срок действия запрета - три года.

"По состоянию на сегодня действует решение (10.12.2020) о запрете въезда на территорию Украины на три года указанному венгерскому должностному лицу за деятельность в ущерб государственной безопасности путем вмешательства во внутренние дела Украины", - говорится в заявлении СБУ.

Тилки является депутатом от 4-го избирательного округа Саболч-Сатмар-Берег (граничащей с Украиной). По словам "Радио Свобода", очевидно, он сам решил не афишировать запрет въезда.

Он не первый депутат правящей партии Венгрии, которому запрещен въезд в Украину.

На прошлой неделе стало известно, что в Украину не смог попасть депутат парламента Венгрии, член "Фидес" Лоринц Ночо. По его словам, он вез гуманитарную помощь в Закарпатье и планировал посетить несколько населенных пунктов этого региона, вероятно, с компактным проживанием венгерского меньшинства.

Он является членом комитета венгерского парламента по иностранным делам и членом делегации Венгрии в Совете Европы. В Совете Европы Лоринц Ночо неоднократно критиковал украинский закон об образовании, из-за которого обострились отношения между Украиной и Венгрией.

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Венгрия
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