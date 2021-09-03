Суд Амстердама переніс дату оголошення рішення у справі "скіфського золота"

Апеляційний суд Амстердама у справі про приналежність "скіфського золота" переніс винесення рішення на кінець жовтня.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написала у Twitter заступниця глави МЗС Еміне Джепарова.

"Апеляційний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі щодо повернення експонатів виставки "Крим. Золотий острів у Чорному морі" на 26 жовтня ц.р. Віримо, що Суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 р. щодо повернення "скіфського золота" в Україну", - написала Джепарова.

Апеляц-ний суд Амстердама переніс заплановану дату винесення рішення у справі щодо повернення експонатів виставки «Крим.Золотий острів у Чорному морі» на 26 жовтня ц.р. Віримо, що Суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердаму від 2016 р. щодо повернення "скіфського золота”в🇺🇦 pic.twitter.com/mYTI0XX3tk — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) September 3, 2021

Рішення буде письмовим, судове засідання не проводитимуть. Раніше анонсувалося, що суд має винести рішення 14 вересня.

Провадження раніше було призупинено до вирішення питання про відвід судді. Апеляційна палата суду Амстердама 28 жовтня задовольнила клопотання України про відвід судді.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", яке на час анексії Криму перебувало на експозиції в голландському музеї. Однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення суду Амстердама.