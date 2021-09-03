Суд Амстердама перенес дату оглашения решения по делу "скифского золота"

Апелляционный суд Амстердама по делу о принадлежности "скифского золота" перенес вынесение решения на конец октября.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написала в Twitter заместитель главы МИД Эмине Джепарова.

"Апелляционный суд Амстердама перенес запланированную дату вынесения решения по делу о возврате экспонатов выставки "Крым. Золотой остров в Черном море" на 26 октября с.г. Верим, что Суд подтвердит решение Окружного суда Амстердама от 2016 года о возврате "скифского золота" в Украину", - написала Джепарова.

Решение будет письменным, судебного заседания не будут. Ранее анонсировалось, что суд должен вынести решение 14 сентября.

Производство ранее было приостановлено до решения вопроса об отводе судьи. Апелляционная палата суда Амстердама 28 октября удовлетворила ходатайство Украины об отводе судьи.

14 декабря 2016 суд Амстердама решил вернуть Украину "скифское золото", которое на время аннексии Крыма находилось на экспозиции в голландском музее. Однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения.