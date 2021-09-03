Фінляндія послаблює карантинні обмеження у столичному регіоні

У Фінляндії з суботи 4 серпня послаблять карантинні обмеження, що діяли близько двох тижнів у столичному регіоні Уусімаа, де спостерігалось найбільше випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Helsingin Sanomat.

Рішення ухвалили після оцінки останніх показників розвитку епідемії. У місцевих органах охорони здоров’я вважають, що ситуація все ще залишається ризиковою, проте обмеження на масові зібрання вже можна послаблювати.

Скасовується вимога, у тому числі в приміщеннях, гарантувати дистанцію 2 метри між учасниками заходів, але на заходах від 10 людей у приміщенні і від 50 - надворі потрібно буде носити маски.

Організаторам подій більше не потрібно буде ділити зону проведення заходу на кілька секцій.

Події всередині приміщень можна проводити за участі до 50% від місткості зали.

Надворі обмежень на чисельність гостей не буде, але всередині приміщень для подій з понад 50 учасниками організатори мають подбати, щоб вони могли "уникати фізичного контакту".

Такі правила діють попередньо до 30 вересня.

Жорсткіші обмеження на масові зібрання діяли з 20 серпня. Згідно з ними, всередині приміщень були дозволені зібрання за участі не більше 25 осіб, а надворі - до 50 осіб, з можливістю дотримуватися дистанції 2 метри. Також встановили додаткові обмеження для закладів культури і призупинили роботу дитячих гуртків. Через це рішення довелось в останній момент скасовувати низку великих заходів, як фестивальні тижні у Гельсінкі.