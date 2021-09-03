Финляндия ослабляет карантин в столичном регионе

В Финляндии с субботы 4 августа ослабят карантинные ограничения, действовавшие около двух недель в столичном регионе Уусимаа, где наблюдалось наибольшее число случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Helsingin Sanomat.

Решение было принято после оценки последних показателей развития эпидемии. В местных органах здравоохранения считают, что ситуация все еще остается рискованной, однако ограничения на массовые собрания уже можно ослаблять.

Отменяется требование, в том числе в помещениях, гарантировать дистанцию ​​2 метра между участниками мероприятий, но на мероприятиях от 10 человек в помещении и от 50 - на улице нужно будет носить маски.

Организаторам событий больше не нужно будет делить зону проведения мероприятия на несколько секций.

События внутри помещений можно проводить с участием до 50% от вместимости зала.

На улице ограничений на численность гостей не будет, но внутри помещений для событий более 50 участниками организаторы должны позаботиться, чтобы они могли "избегать физического контакта".

Такие правила действуют предварительно до 30 сентября.

Жесткие ограничения на массовые собрания действовали с 20 августа. Согласно им, внутри помещений были разрешены собрание с участием не более 25 человек, а на улице - до 50 человек, с возможностью соблюдать дистанцию ​​2 метра. Также установили дополнительные ограничения для учреждений культуры и приостановили работу детских кружков. Поэтому пришлось в последний момент отменять ряд крупных мероприятий, таких как фестивальные недели в Хельсинки.