На польсько-українському кордоні заклали перший камінь нового пункту пропуску

На кордоні між Польщею та Україною в п’ятницю, 3 вересня, заклали перший камінь нового автомобільного пункту пропуску "Нижанковичі-Мальховичі".

Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, будівництво пункту розпочнеться найближчим часом, а дорогу до нього прокладуть до кінця наступного року.

"Сьогодні на території Польщі ми заклали наріжний камінь для початку будівництва нового пункту пропуску та всієї необхідної інфраструктури. Проєкт реалізує Підкарпатське воєводство. 19 травня 2020 року тут визначили інвестора для будівництва автомобільного пункту пропуску в Нижанковичі-Мальховичі. Тендер на будівельні роботи також відбувся. Усе готово до початку будівництва", - повідомив Козицький.

Він уточнив, що майбутній пункт пропуску розрахований для автомобілів та автобусів вагою до 3,5 тонни.

"Визначено вартість робіт - 109 млн злотих. А побудувати пункт пропуску плануємо за чотири роки. З українського боку до нового пункту пропуску ми будуємо дорогу", - наголосив голова Львівської ОДА.

Козицький також додав, що роботи з будівництва автодороги (Т-14-18) Нижанковичі-Самбір-Дрогобич-Стрий розпочато в березні 2021 року, планується завершити їх у грудні 2022 року. Роботи, вартість яких понад 19 млн євро, виконує польська фірма DROG-BUD Sp.