Почему саммит с ЕС является шансом для Украины

12 октября в Киеве состоится саммит Украина-ЕС – ежегодное мероприятие, на котором высшие чиновники обеих сторон за закрытыми дверями обсуждают проделанное и устанавливают новые приоритеты для сотрудничества и европейской интеграции нашего государства.

Но как понять, стал ли саммит успешным?

Более 20 экспертов из 15 аналитических центров и общественных объединений совместными усилиями определили новые критерии оценки саммита, а также среднесрочные задачи по выполнению Соглашения об ассоциации (СА) между Украиной и ЕС и приоритеты ее обновления.

Редакторы "Европейской правды" Сергей Сидоренко и Юрий Панченко кратко изложили ключевые позиции, позволяющие оценить ожидания в отношениях с Евросоюзом, а также объясняют, чего ждать от саммита в статье Будет ли успешным саммит Украина-ЕС? Ожидание экспертов и приоритеты евроинтеграции.

Эксперты предлагают сделать базой для оценки судебной и антикоррупционной реформы так называемую "дорожную карту G7".

Вторая рекомендация экспертов – ввести Евросоюзу регулярное измерение прогресса судебной реформы и борьбы с коррупцией, мониторинг выполнения СА с помощью методологии EU Justice Dashboard и EU Rule of Law Report, то есть инструментов, которые применяются только для государств-кандидатов и членов ЕС, а следовательно, это очень амбициозная цель.

По мнению экспертов, на саммит должен быть вынесен вопрос совместного пограничного контроля на наземной границе между Украиной и государствами ЕС. Киев давно добивается его введения, что должно существенно упростить пересечение границы путешественниками и, при нормальной организации работы, позволит разгрузить пропускные пункты. Впрочем, переговоры безуспешны – Украина получает неопределенные ответы из Брюсселя и от государств-членов, которые кивают друг на друга. Эксперты предлагают многосторонний формат, который может позволить выйти из замкнутого круга.

В сфере торговли у Украины есть ряд интересов. Это, в частности, тарифная либерализация (расширение квот на беспошлинный экспорт в ЕС или снижение пошлин), а также присоединение к Соглашению об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (АСАА, известная под названием "промышленный безвиз") и снятие барьеров для отдельных групп пищевого экспорта.

Эксперты ожидают, что на саммите стороны официально подтвердят готовность начать соответствующий диалог, и это само по себе будет успехом.

Сверхзадача в сфере энергетики и экологии – получить гарантии, что к украинскому экспорту в ЕС не будет применен так называемый "углеродный налог", которым Еврокомиссия планирует облагать товары из государств, имеющих высокий уровень выбросов парниковых газов.

О других приоритетах, на которые Украине следует обратить внимание, читайте в статье Сергея Сидоренко и Юрия Панченко Будет ли успешным саммит Украина-ЕС? Ожидание экспертов и приоритеты евроинтеграции.