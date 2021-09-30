Росія використовує кризу з цінами на газ для залякування ЄС - Стефанішина

Росія маніпулює цінами на газ, щоб змусити Європейський союз піти на поступки щодо енергетичної безпеки.

Про це заявила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю EUobserver.

"Ми можемо бачити, що відбувається з цінами на газ, які ми сприймаємо як інцидент гібридної війни, в основному... сигнал, який Росія посилає до європейських столиць: "Ми дійсно маніпулюємо цінами, тому вам слід запустити "Північний потік-2" для стабілізації цін". Для нас це чіткий наратив", - сказала Стефанішина.

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Віцепрем'єрка наголосила на необхідності того, щоб "Північний потік-2" був прив'язаний до законодавства ЄС, і це має бути викладено в декларації після саміту Україна-ЄС.

"І Німеччина повинна пояснити свою обіцянку ввести нові санкції ЄС проти Росії, якщо вона зловживатиме "Північним потоком-2". Це дійсно важливо, щоб ми мали спільне розуміння червоних ліній, тому що червоні лінії для нас і для Німеччини ... можуть бути різними", - сказала вона.

Ціни на газ в Європі вже кілька тижнів зростають. 29 вересня вартість жовтневих ф'ючерсів на газ TTF на біржі Ice Futures досягла $1050 за 1000 кубометрів. Таким чином, ціна на газ в Європі оновила історичний максимум.

Нагадаємо, "Газпром" 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2".

Процес отримання дозволу на запуск "Північного потоку-2" може зайняти близько чотирьох місяців, тобто триватиме до початку 2022 року.

США та Німеччина у спільній заяві пообіцяли не допустити використання Росією трубопроводу як зброї, однак українська сторона наполягає, що досі не отримала жодних конкретних гарантій, яким чином буде унеможливлено використання "Північного потоку-2" для тиску на Україну.

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