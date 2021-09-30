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США активізують переговори про використання баз РФ для операцій в Афганістані

Четвер, 30 вересня 2021, 10:31

США ведуть переговори з країнами, що межують з Афганістаном, про проведення контртерористичних операцій, в тому числі розглядається варіант використання баз Росії в цих країнах.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами сенаторів, присутніх на закритих слуханнях з керівниками Пентагону, переговори проходять з урядами Таджикистану, Узбекистану, Киргизстану та інших країн.

Міністр оборони Ллойд Остін визнав, що США попросили Росію "роз'яснити" пропозицію президента РФ Владіміра Путіна провести контртерористичні операції США на російських військових базах в Центральній Азії.

Під час закритого засідання сенаторам повідомили, що цей варіант серйозно розглядається, додали сенатори.

Генерал Кеннет Маккензі, глава Центрального командування США, детально розповів про конкретні типи літаків і точки запуску, які можуть бути використані для ураження терористичних цілей в Афганістані.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі також розповів сенаторам про характер своїх розмов зі своїм російським колегою Валерієм Герасимовим, додали сенатори.

"Це їхня територія. Але я думаю, що насправді Росія має там вплив. Росія може не мати права вето, але у них безумовно є вплив. Так що тобі потрібно з ними говорити", - сказав голова Сенату у справах збройних сил Джек Рід про сусідні країни.

Нагадаємо, президент США Джо Байден у виступі на Генасамблеї ООН заявив, що Сполучені Штати не прагнуть до нової холодної війни або поділу світу на жорсткі блоки.

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