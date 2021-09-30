США активизируют переговоры об использовании баз РФ для операций в Афганистане

США ведут переговоры со странами, которые граничат с Афганистаном, о проведении контртеррористических операций, в том числе рассматривается вариант использования баз России в этих странах.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам сенаторов, присутствующих на закрытых слушаниях с руководителями Пентагона, переговоры проходят с правительствами Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и других стран.

Министр обороны Ллойд Остин признал, что США попросили Россию "разъяснить" предложение президента РФ Владимира Путина провести контртеррористические операции США на российских военных базах в Центральной Азии.

Во время закрытого заседания сенаторам сообщили, что этот вариант серьезно рассматривается, добавили сенаторы.

Генерал Кеннет Маккензи, глава Центрального командования США, подробно рассказал о конкретных типах самолетов и точки запуска, которые могут быть использованы для поражения террористических целей в Афганистане.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли также рассказал сенаторам о характере своих разговоров со своим российским коллегой Валерием Герасимовым, добавили сенаторы.

"Это их территория. Но я думаю, что на самом деле Россия имеет там влияние. Россия может не иметь права вето, но у них определенно есть влияние. Так что тебе нужно с ними говорить", - сказал председатель Сената по делам вооруженных сил Джек Рид о соседних странах.

Напомним, президент США Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к новой холодной войне или разделению мира на жесткие блоки.

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