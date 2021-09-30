Найвищі середні заробітки українських мігрантів у Польщі торік фіксували в агросекторі

Польські фермери були змушені збільшувати зарплатню працівникам у минулому році через відсутність необхідної кількості охочих працювати у зв’язку з пандемією.

Про це йдеться у статті на сайті "Європейської правди", яка вийшла за підтримки EWL Group.

За даними Головного статистичного управління Польщі за минулий рік, серед традиційних для українських трудових мігрантів галузей працевлаштування найвищі середні заробітки були саме в сільському господарстві.

Середня місячна заробітна плата у секторі сільського господарства Польщі становила 5 718 злотих (39 144 грн). На другому місті – промисловість із середнім заробітком 5449 злотих (37 303 грн), на третьому – будівництво (5 401 злотий або 36 963 грн).

У липні минулого року Департамент статистики Нацбанку Польщі опублікував дані, згідно з якими у перші місяці пандемії найбільше зростання доходів з-поміж усіх підприємств, котрі працевлаштовували громадян України, відбулося саме в середніх фермерських господарствах.

За даними Міністерства розвитку, праці і технології Польщі, у 2020 році найчисленнішою групою працівників із дозволами на сезонну роботу були громадяни України (загалом 99% усіх виданих дозволів), переважали жінки — 61% — та особи віком від 25 до 54 років.

Польща є одним із сільськогосподарських гігантів ЄС, зокрема, вона є лідером на європейському ринку у птахівництві, виробництві фруктів та грибів.

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