Самые высокие средние заработки украинских мигрантов в Польше в прошлом году фиксировали в агросекторе

Польские фермеры были вынуждены увеличивать зарплату работникам в прошлом году из-за отсутствия необходимого количества желающих работать в связи с пандемией.

Об этом говорится в статье на сайте "Европейской правды", которая вышла при поддержке EWL Group.

По данным Главного статистического управления Польши за прошлый год, среди традиционных для украинских трудовых мигрантов отраслей трудоустройства высокие средние заработки были именно в сельском хозяйстве.

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Средняя заработная плата в секторе сельского хозяйства Польши составляла 5718 злотых (39144 грн). На втором месте - промышленность со средним заработком 5449 злотых (37303 грн), на третьем - строительство (5401 злотый или 36963 грн).

В июле прошлого года Департамент статистики Нацбанка Польши опубликовал данные, согласно которым в первые месяцы пандемии наибольший рост доходов среди всех предприятий, которые трудоустраивали граждан Украины, произошел именно в средних фермерских хозяйствах.

По данным Министерства развития, труда и технологии Польши, в 2020 году самой многочисленной группой работников с разрешениями на сезонную работу были граждане Украины (всего 99% всех выданных разрешений), преобладали женщины - 61% - и лица в возрасте от 25 до 54 лет.

Польша является одним из сельскохозяйственных гигантов ЕС, в частности, она является лидером на европейском рынке в птицеводстве, производстве фруктов и грибов.

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