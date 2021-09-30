Кулеба затвердив критерії роботи дипломатів на економічному напрямку

Глава МЗС Дмитро Кулеба 29 вересня підписав документ про порядок діяльності відділів економічних питань у складі закордонних дипломатичних установ України.

Про це міністр повідомив у четвер на брифінгу в Києві, пише "Європейська правда".

За словами Кулеби, підписаний документ затвердив масштабні внутрішні зміни в МЗС на напрямку допомоги бізнесу.

"Це основний документ, який регулює діяльність економічних торговельних місій у складі дипустанов за кордоном… Він вперше визначає чіткі критерії роботи дипломатів на економічному напрямку", - розповів міністр.

За його словами, раніше встановити роль дипломата у зростанні товарообігу між країнами було неможливо і у багатьох випадках він зростав за рахунок індивідуальних контрактів бізнесу. Тепер же робота дипломатів на економічному напрямку буде оцінюватись за конкретними критеріями.

За словами Кулеби, мова йде, наприклад, про кількість відкритих ринків, кількість організованих зустрічей з іноземними компаніями, конкретні показники, яким чином дипломат допоміг залучити інвестиції в Україну та їх обсяг.

"Ми не вигадуємо велосипед. Ми в МЗС запроваджуємо ефективні практики, які вже працюють в корпоративному секторі", - резюмував Кулеба.

В грудні 2020 року президент Володимир Зеленський заявив, що планує звільняти послів України в інших державах, якщо вони не показують результатів на економічному напрямку.

Президент звернувся до Дмитра Кулеби з проханням розробити і подати до офісу президента модель ключових критеріїв оцінки ефективності послів на економічному напрямку.