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Кулеба утвердил критерии работы дипломатов на экономическом направлении

Четверг, 30 сентября 2021, 10:50

Глава МИД Дмитрий Кулеба 29 сентября подписал документ о порядке деятельности отделов экономическим вопросам в составе зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Об этом министр сообщил в четверг на брифинге в Киеве, пишет "Европейская правда".

По словам Кулебы, подписанный документ утвердил масштабные внутренние изменения в МИД в направлении помощи бизнесу.

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"Это основной документ, регулирующий деятельность экономических торговых миссий в составе дипучреждений за границей... Он впервые определяет четкие критерии работы дипломатов на экономическом направлении", - рассказал министр.

По его словам, раньше установить роль дипломата в росте товарооборота между странами было невозможно и во многих случаях он рос за счет индивидуальных контактов бизнеса. Теперь же работа дипломатов на экономическом направлении будет оцениваться по конкретным критериям.

По словам Кулебы, речь идет, например, о количестве открытых рынков, количестве организованных встреч с иностранными компаниями, конкретных показателях, каким образом дипломат помог привлечь инвестиции в Украину и их объем.

"Мы не изобретаем велосипед. Мы в МИД вводим эффективные практики, которые уже работают в корпоративном секторе", - резюмировал Кулеба.

В декабре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что планирует увольнять послов Украины в других государствах, если они не показывают результатов на экономическом направлении.

Президент обратился к Дмитрию Кулебе с просьбой разработать и подать в офис президента модель ключевых критериев оценки эффективности послов на экономическом направлении.

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МИД Кулеба
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