Італія послабить обмеження на масові заходи для власників COVID-паспортів

Уряд Італії готується скасувати більше коронавірусних обмежень для тих, у кого є "зелена перепустка", але зміни в найближчі тижні будуть залежати від рівня вакцинації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Науково-консультативна група італійського уряду затвердила плани зі збільшення максимально допустимої місткості стадіонів, кінотеатрів і театрів - за умови, що кожен відвідувач може пред'явити сертифікат COVID-19 або "зелена перепустка".

Спортивні стадіони зможуть продавати квитки до 75% від їх повної місткості в порівнянні з 50% зараз, а в кінотеатрах і театрах буде дозволено продавати до 80%.

Обмежень по місткості музеїв не буде, хоча правила соціального дистанціювання залишаться. Про відкриття дискотек і нічних клубів поки мова не йде.

Хоча план отримав схвалення і, швидше за все, буде реалізований в найближчі тижні, уряд офіційно ще не оголосив про нього. Охоплення вакцинацією є одним з ключових чинників, які МОЗ Італії буде враховувати при прийнятті рішень.

Уряд Італії планував досягти повної вакцинації 80% населення до 30 вересня. У середу ввечері дані показували 78,5-відсоткове охоплення.

Документ, що підтверджує вакцинацію проти COVID-19, одужання або недавній негативний результат тесту, вже є обов'язковим у багатьох культурних і розважальних закладах Італії, а також в громадському транспорті далекого прямування.

З 15 жовтня "зелений пропуск" в Італії стане обов'язковим на всіх робочих місцях.