Италия ослабит ограничения на массовые мероприятия для владельцев COVID-паспортов

Правительство Италии готовится отменить больше коронавирусных ограничений для тех, у кого есть "зеленый пропуск", но изменения в ближайшие недели будут зависеть от уровня вакцинации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Научно-консультативная группа итальянского правительства утвердила планы по увеличению максимально допустимой вместимости стадионов, кинотеатров и театров - при условии, что каждый посетитель может предъявить сертификат COVID-19 или "зеленый пропуск".

Спортивные стадионы смогут продавать билеты до 75% от их полной вместимости по сравнению с 50% сейчас, а в кинотеатрах и театрах будет разрешено продавать до 80%.

Ограничений по вместимости музеев не будет, хотя правила социального дистанцирования останутся. Об открытии дискотек и ночных клубов речь пока не идет.

Хотя план получил одобрение и, скорее всего, будет реализован в ближайшие недели, правительство официально не объявило о нем. Охват вакцинацией является одним из ключевых факторов, которые Минздрав Италии будет учитывать при принятии решений.

Правительство Италии планировал достичь полной вакцинации 80% населения до 30 сентября. В среду вечером данные показывали 78,5-процентный охват.

Документ, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, выздоровление или недавний негативный результат теста, уже является обязательным во многих культурных и развлекательных заведениях Италии, а также в общественном транспорте дальнего следования.

С 15 октября "зеленый пропуск" в Италии станет обязательным на всех рабочих местах.