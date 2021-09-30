В Італії до 13 років тюрми засудили мера міста, яке називали моделлю інтеграції біженців

Колишній мер італійського міста Ріаче, яке багато років приймало біженців, був засуджений до 13 років і двох місяців позбавлення волі за звинуваченнями у скоєнні злочинів у справах мігрантів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ANSA.

Доменіко Лучано звинувачували у змові, зловживанні службовим становищем, шахрайстві, вимаганні, розкраданні, зриві тендерів, ідеологічній брехні та сприянні незаконній імміграції.

Вирок суду став майже вдвічі більшим від того, що вимагав прокурор, який запропонував засудити колишнього мера до 7 років і 11 місяців.

"Це безпрецедентна історія. Я буду назавжди заплямований гріхами, яких не скоїв. Я очікував виправдання", - сказав Лучано, коментуючи вирок.

У жовтні 2018 року мера відсторонили і тимчасово посадили під домашній арешт після того, як прокурори звинуватили його в організації фальшивих шлюбів для отримання мігрантами права проживання в Італії.

Прокурори також висунули звинувачення в розподілі послуг зі збирання сміття між двома компаніям без необхідних тендерів. Лучано відкидав всі звинувачення.

Його арешт викликав протести і національну дискусію про міграційний проєкт. Тодішній міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні заявив, що цей арешт означає, що уряд "оголосив війну імміграційному бізнесу".

Під керівництвом Лучано місто Ріаче вважали моделлю інтеграції для біженців. У малонаселеному місті їм пропонували покинуті будинки та навчання без відриву від роботи в надії, що вони дадуть поштовх економіці.

Лучано почав цю систему в 1998 році, і з того часу сотні мігрантів оселилися в містечку, де проживали близько 2000 осіб.

Успіх програми, яку багато вітали як модель інтеграції, привів до того, що Лучано був названий одним з 50 світових лідерів за версією журналу Fortune в 2016 році.