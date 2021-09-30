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В Италии к 13 годам приговорили мэра города, который называли моделью интеграции беженцев

Четверг, 30 сентября 2021, 14:28

Бывший мэр итальянского города Риаче, которое много лет принимало беженцев, был приговорен к 13 годам и двум месяцам лишения свободы по обвинению в совершении преступлений по делам мигрантов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ANSA.

Доменико Лучано обвиняли в сговоре, злоупотреблении служебным положением, мошенничестве, вымогательстве, хищении, срыве тендеров, идеологической лжи и содействии незаконной иммиграции.

Приговор суда стал почти вдвое больше от того, что требовал прокурор, предложивший приговорить бывшего мэра к 7 годам и 11 месяцам заключения.

"Это беспрецедентная история. Я буду навсегда запятнан грехами, которых не совершал. Я ожидал оправдания", - сказал Лучано, комментируя приговор.

В октябре 2018 мэра отстранили и временно посадили под домашний арест после того, как прокуроры обвинили его в организации фальшивых браков для получения мигрантами права проживания в Италии.

Прокуроры также предъявили обвинения в распределении услуг по сбору мусора между двумя компаниям без необходимых тендеров. Лучано отвергал все обвинения.

Его арест вызвал протесты и национальную дискуссию о миграционном проекте. Тогдашний министр внутренних дел Маттео Сальвини заявил, что этот арест означает, что правительство "объявило войну иммиграционному бизнесу".

Под руководством Лучано город Риаче считали моделью интеграции для беженцев. В малонаселенном городе им предлагали заброшенные дома и учебу без отрыва от работы в надежде, что они дадут толчок экономике.

Лучано начал эту систему в 1998 году, и с тех пор сотни мигрантов поселились в городе, где проживали около 2000 человек.

Успех программы, которую многие приветствовали как модель интеграции, привел к тому, что Лучано был назван одним из 50 мировых лидеров по версии журнала Fortune в 2016 году.

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Италия мигранты
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