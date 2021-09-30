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Виверження вулкана на Канарах посилилося, зруйновані вже близько 900 будинків

Четвер, 30 вересня 2021, 16:09

Виверження вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма в останні години посилилося.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

В Національному географічному інституті підтвердили, що інтенсивність виверження і виділення газів з кратера зросла. 

З пообіднього часу 29 вересня на острові зареєстрували понад десяток землетрусів, магнітуда найсильніших сягала 3.4. В Інституті геодосліджень Мадриду зазначили, що ця сейсмічна активність, зокрема останній землетрус вранці 30 вересня, відбувається у тих самих місцях, що й на початку виверження, і це не означає ризику відкриття нового кратера. 

За останніми оцінками, на шляху до океану лава знищила 855 будинків, ще 126 частково пошкоджені. У четвер людям з деяких будинків, розташованих поруч із зоною найбільшого ризику, дозволять повернутися та забрати ще частину свого майна. Так само дозволили повернутись кільком власникам ферм.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 вересня потік лави досягнув океану і сформував у місці впадання в нього гігантську піраміду. За орієнтовними оцінками, лава "відвоювала" в океану близько 17 гектарів. 

Міністр сільського господарства, риболовлі і продовольства пообіцяв допомогу фермерам, чиї бананові плантації знищив потік лави або які в інший спосіб постраждали внаслідок виверження. Раніше керівник місцевого уряду заявив, що внаслідок виверження Канари втратять приблизно третину урожаю бананів, від якого дуже залежить місцева економіка. 

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