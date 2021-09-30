Извержение вулкана на Канарах усилилось, разрушены уже около 900 домов

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма в последние часы усилилось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В Национальном географическом институте подтвердили, что интенсивность извержения и выделения газов из кратера возросла.

С послеобеденного времени 29 сентября на острове зарегистрировали более десятка землетрясений, магнитуда сильнейших достигала 3.4. В Институте геоисследований Мадрид отметили, что эта сейсмическая активность, в частности последнее землетрясение утром 30 сентября, происходит в тех же местах, что и в начале извержения, и это не означает риска открытия нового кратера.

¿Cómo ha evolucionado la sismicidad en #LaPalma desde que se inició la crisis volcánica el 11 de septiembre?



Los sismos bajo Fuencaliente se localizan en el mismo lugar que en el cominezo de la crisis, no siginifica que vaya a salir un volcán por ahí.

via @IGNSpain pic.twitter.com/wQuabaM31g — IGEO (CSIC-UCM) (@IGeociencias) September 30, 2021

По последним оценкам, на пути к океану лава уничтожила 855 домов, еще 126 частично повреждены. В четверг людям из некоторых домов, расположенных рядом с зоной наибольшего риска, позволят вернуться и забрать еще часть своего имущества. Также позволили вернуться нескольким владельцам ферм.

Напомним, поздно вечером 28 сентября поток лавы достиг океана и сформировал в месте впадения в него гигантскую пирамиду. По ориентировочным оценкам, лава "отвоевала" у океана около 17 гектаров.

Министр сельского хозяйства, рыбной ловли и продовольствия пообещал помощь фермерам, чьи банановые плантации уничтожил поток лавы или которые иным образом пострадали в результате извержения. Ранее руководитель местного правительства заявил, что в результате извержения Канары потеряют примерно треть урожая бананов, от которого сильно зависит местная экономика.