Извержение вулкана на Канарах усилилось, разрушены уже около 900 домов
Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма в последние часы усилилось.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.
В Национальном географическом институте подтвердили, что интенсивность извержения и выделения газов из кратера возросла.
С послеобеденного времени 29 сентября на острове зарегистрировали более десятка землетрясений, магнитуда сильнейших достигала 3.4. В Институте геоисследований Мадрид отметили, что эта сейсмическая активность, в частности последнее землетрясение утром 30 сентября, происходит в тех же местах, что и в начале извержения, и это не означает риска открытия нового кратера.
¿Cómo ha evolucionado la sismicidad en #LaPalma desde que se inició la crisis volcánica el 11 de septiembre?— IGEO (CSIC-UCM) (@IGeociencias) September 30, 2021
Los sismos bajo Fuencaliente se localizan en el mismo lugar que en el cominezo de la crisis, no siginifica que vaya a salir un volcán por ahí.
via @IGNSpain pic.twitter.com/wQuabaM31g
По последним оценкам, на пути к океану лава уничтожила 855 домов, еще 126 частично повреждены. В четверг людям из некоторых домов, расположенных рядом с зоной наибольшего риска, позволят вернуться и забрать еще часть своего имущества. Также позволили вернуться нескольким владельцам ферм.
Напомним, поздно вечером 28 сентября поток лавы достиг океана и сформировал в месте впадения в него гигантскую пирамиду. По ориентировочным оценкам, лава "отвоевала" у океана около 17 гектаров.
Министр сельского хозяйства, рыбной ловли и продовольствия пообещал помощь фермерам, чьи банановые плантации уничтожил поток лавы или которые иным образом пострадали в результате извержения. Ранее руководитель местного правительства заявил, что в результате извержения Канары потеряют примерно треть урожая бананов, от которого сильно зависит местная экономика.