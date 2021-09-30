Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Извержение вулкана на Канарах усилилось, разрушены уже около 900 домов

Четверг, 30 сентября 2021, 16:09

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма в последние часы усилилось.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В Национальном географическом институте подтвердили, что интенсивность извержения и выделения газов из кратера возросла.

С послеобеденного времени 29 сентября на острове зарегистрировали более десятка землетрясений, магнитуда сильнейших достигала 3.4. В Институте геоисследований Мадрид отметили, что эта сейсмическая активность, в частности последнее землетрясение утром 30 сентября, происходит в тех же местах, что и в начале извержения, и это не означает риска открытия нового кратера. 

По последним оценкам, на пути к океану лава уничтожила 855 домов, еще 126 частично повреждены. В четверг людям из некоторых домов, расположенных рядом с зоной наибольшего риска, позволят вернуться и забрать еще часть своего имущества. Также позволили вернуться нескольким владельцам ферм.

Напомним, поздно вечером 28 сентября поток лавы достиг океана и сформировал в месте впадения в него гигантскую пирамиду. По ориентировочным оценкам, лава "отвоевала" у океана около 17 гектаров.

Министр сельского хозяйства, рыбной ловли и продовольствия пообещал помощь фермерам, чьи банановые плантации уничтожил поток лавы или которые иным образом пострадали в результате извержения. Ранее руководитель местного правительства заявил, что в результате извержения Канары потеряют примерно треть урожая бананов, от которого сильно зависит местная экономика.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Испания стихийные бедствия
powered by lun.ua

Статьи

Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев

Главные миграционные вопросы к нам звучат со стороны Чехии. А Бельгия напоминает: Украина до сих пор не выполнила политические условия отмены виз (укр.)
30 сентября 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Война на словах: как перевод может изменить результаты дипломатических переговоров

Филологические мелочи часто становятся причинами вовсе не мелочных международных проблем, юридических казусов и разночтений (укр.)
30 сентября 2021 — Евгения Габер, советник премьер-министра

Снова популярный: почему агросектор Польши стал лидером роста зарплат

Перед пандемией более 100 тысяч граждан Украины приезжало в Польшу на сезонные аграрные работы. В связи с кризисом COVID-19 зарплаты в этой сфере стремительно выросли (укр.)
30 сентября 2021 — Павел Козляк, EWL Group