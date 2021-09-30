Чи втратить Україна безвіз? Стисло про головне

У середу український інтернет облетіла новина, джерелом якої став внутрішній документ Євросоюзу про проблеми з дотриманням правил безвізового режиму громадянами східних сусідів ЄС, включаючи Україну.

Редактор ЄвроПравди Сергій Сидоренко розбирався, що саме стало реальною причиною "безвізових розборок" у Євросоюзі та які небезпеки ці процеси несуть саме нашій державі, у цікавій статті Наскільки реальна загроза для безвізу: деталі звіту ЄС про порушення з боку українців.

Перше, на чому варто наголосити: підстав для скасування безвізу для України немає. А ближчим часом немає навіть теоретичної загрози, що це станеться. У серпні, у розпал літніх відпусток, Євросоюз зняв загрозу призупинення безвізу не тільки для України, а й для інших безвізових держав Балканського регіону та Східного партнерства. Про це йшлося у щорічному звіті Єврокомісії, виданому в рамках так званого "механізму призупинення".

Моніторинг ЄС у рамках механізму призупинення охоплює дев'ять країн та територій. Втім, нас цікавлять передусім претензії до України.

Про ситуацію з нашими мігрантами згадали Бельгія, Чехія, Німеччина. При цьому Берлін наводить помірні міграційні показники для України, які менші за критичний рівень, визначений законодавством ЄС, а по заявах на притулок засвідчує їхнє суттєве зменшення, тобто позитивну тенденцію. Отже, від Німеччини до нас точно немає ані претензій, ані тим більше "погроз".

Головні міграційні питання до України лунають з боку Чехії. І вони мають підстави. На жаль, ця держава здавна має популярність серед українських нелегальних робітників, а від минулого року проблема загострилася. Але, попри високі показники українських нелегалів, Чехія не ініціює перегляд безвізових норм (хоча й має для цього юридичні підстави), та й загалом у своїх коментарях наголошує, що схильна бачити причиною цієї тенденції не безвіз, а пандемію.

Бельгія каже про проблеми з виконанням антикорупційних обіцянок, але також не хоче думати про призупинення безвізу.

Та у документах Євросоюзу є одна нова проблема, яка непокоїть. Уперше за час безвізового моніторингу ЄС висунув на адресу України ще одну "рекомендацію", якої досі не звучало. Євросоюз хоче, щоби усі безвізові держави з часом синхронізували візову політику з європейською.

Що це означає, читайте в статті Сергія Сидоренка Наскільки реальна загроза для безвізу: деталі звіту ЄС про порушення з боку українців.