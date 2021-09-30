Потеряет ли Украина безвиз? Поясняем главное

В среду украинский интернет облетела новость, источником которой стал внутренний документ Евросоюза о проблемах с соблюдением правил безвизового режима гражданами восточных соседей ЕС, включая Украину.

Редактор ЕвроПравды Сергей Сидоренко разбирался, что именно стало реальной причиной "безвизовых разборок" в Евросоюзе и какие опасности эти процессы несут именно нашей стране, в интересной статье Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев.

Первое, что стоит отметить: оснований для отмены безвиза для Украины нет. А в ближайшее время нет даже теоретической угрозы, что это произойдет.

В августе, в разгар летних отпусков, Евросоюз снял угрозу приостановления безвиза не только для Украины, но и для других безвизовых стран Балканского региона и Восточного партнерства. Об этом шла речь в ежегодном отчете Еврокомиссии, изданном в рамках так называемого "механизма приостановления".

Мониторинг ЕС в рамках механизма приостановления охватывает девять стран и территорий - шесть на Балканах, три (Украина, Молдова, Грузия) - к востоку от ЕС. Впрочем, нас интересуют прежде всего претензии к Украине.

О ситуации с нашими мигрантами вспомнили Бельгия, Чехия, Германия.

При этом Берлин приводит умеренные миграционные показатели для Украины, которые меньше критического уровня, определенного законодательством ЕС, а по заявлениям на убежище подтверждает их существенное уменьшение, то есть положительную тенденцию. Итак, от Германии до нас точно нет ни претензий, ни тем более "угроз".

Главные миграционные вопросы к Украине раздаются со стороны Чехии. И они имеют основания. К сожалению, это государство издавна пользуется популярностью среди украинских нелегальных рабочих, а с прошлого года проблема обострилась. Но, несмотря на высокие показатели украинских нелегалов, Чехия не инициирует пересмотр безвизовых норм (хотя и имеет для этого юридические основания), да и вообще в своих комментариях отмечает, что склонна видеть причиной этой тенденции не безвиз, а пандемию.

Бельгия говорит о проблемах с выполнением антикоррупционных обещаний, но также не хочет думать о приостановлении безвиза.

И в документах Евросоюза есть одна новая проблема, которая беспокоит. Впервые за время безвизового мониторинга ЕС выдвинул в адрес Украины еще одну "рекомендацию", которой до сих пор не звучало. Евросоюз хочет, чтобы все безвизовые государства со временем синхронизировали визовую политику с европейской.

Что это означает, читайте в статье Сергея Сидоренко Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев.