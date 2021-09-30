У Німеччині заарештували 96-річну екссекретарку концтабору, яка не захотіла з’являтись у суді

У Німеччині заарештували 96-річну жінку, яка мала постати перед судом за пособництво і підбурювання до вбивства в концентраційному таборі Штуттгоф, але не з’явилась на судове засідання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Обвинувачена Ірмгард Фурхнер працювала секретаркою в нацистському концентраційному таборі Штуттгоф недалеко від Гданська під час Другої світової війни. Вона мала постати перед судом в місті Ітцего за звинуваченням у співучасті в убивстві за понад 11 тисячами справ.

Фурхнер вранці 30 вересня не з’явилася у залі суду. Після того видали ордер на її арешт. Наскільки відомо, Ірмгард Фурхнер рано вранці перед тим покинула будинок для літніх людей, де проживала, і вирушила на таксі до станції метро Norderstedt.

Ще до дня засідання Фурхнер звернулася з листом до головуючого судді, пояснюючи, що не хоче з’являтись у суді особисто, побоюючись презирливого ставлення і насмішок. Проте у кримінальних справах особиста присутність відповідача обов’язкова.

Речниця суду повідомила, що жінку вже знайшли і доставили до суду. Де її знайшли, не повідомляється.

Ірмгард Фурхнер звинувачують у співучасті у вбивстві підступним і жорстоким способом 11 412 людей, та співучасті у замаху на вбивство ще у 18 випадках. Вона працювала стенографісткою і друкаркою з червня 1943 року по квітень 1945 року.

Фурхнер двічі свідчила в 1954 і 1962 роках про свою роль в Штуттгофі. У той час вона заявляла, що нічого не знала про "машину смерті" у безпосередній близькості від неї, коли вона перебувала на роботі.

Судовий розгляд ведеться палатою у справах неповнолітніх, оскільки Фурхнер на момент скоєння злочину було 18 або 19 років, тобто вона була підлітком відповідно до закону про суди у справах неповнолітніх.