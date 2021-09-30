"Укрзалізниця" відновлює "Інтерсіті" до Перемишля

"Укрзалізниця" відновлює курсування "Інтерсіті" з Києва до Перемишля після перерви у зв’язку з епідемією коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у пресслужбі залізниці.

"Укрзалізниця" 10 жовтня відновлює міжнародне залізничне сполучення з Польщею. Це стало можливим завдяки домовленості української та польської сторони та співпраці польської залізничної адміністрації. Поїзд "Інтерсіті+" курсуватиме складом із вагонів виробництва Hyundai Rotem", - зазначають у повідомленні.

Продаж квитків відкривають з 1 жовтня, через сайт і в касах вокзалів.

Раніше відновили міжнародне сполучення з Австрією, Угорщиною, Словаччиною та Молдовою.

Нагадаємо, з 9 вересня Польща додала громадян України до переліку осіб, яким дозволений в’їзд до країни, в тому числі з метою туризму.