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"Укрзализныця" восстанавливает "Интерсити" в Перемышль

Четверг, 30 сентября 2021, 17:29

"Укрзализныця" восстанавливает курсирование поезда "Интерсити" из Киева в Перемышль после перерыва в связи с эпидемией коронавируса.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщили в пресс-службе железной дороги.

"Укрзализныця" 10 октября восстанавливает международное железнодорожное сообщение с Польшей. Это стало возможным благодаря договоренности украинской и польской стороны и сотрудничества польской железнодорожной администрации. Поезд "Интерсити+" будет курсировать состав из вагонов производства Hyundai Rotem", - отмечается в сообщении.

Продажа билетов открывают с 1 октября, через сайт и в кассах вокзалов.

Ранее восстановили международное сообщение с Австрией, Венгрией, Словакией и Молдовой.

Напомним, с 9 сентября Польша добавила граждан Украины в перечень лиц, которым разрешен въезд в страну, в том числе с целью туризма.

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Польша Туризм
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