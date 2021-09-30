Мадрид з наступного тижня скасовує більшість ковід-обмежень для ресторанів і клубів 

У Мадриді з 4 жовтня перестануть діяти обмеження на дозволену кількість гостей за столиками у ресторанах, а на відкритих майданчиках маска більше не буде обов’язковою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

Обмеження на кількість відвідувачів скасовують для ресторанів, барів, кінотеатрів і театрів, спортзалів та нічних клубів.

"Починаючи з понеділка, ми позбудемося усіх обмежень щодо кількості відвідувачів і будемо вже за крок від того, яким життя було до пандемії", - заявила лідерка регіону Ізабель Діас Аюзо.

Перед цим, з 20 вересня, скасували обмеження на час роботи цих закладів, але заповнювати зали дозволялось на 75%, для ресторанів діяло обмеження не більше 6 осіб за столиком і не більше 10 - на відкритих майданчиках. Ці правила продовжать діяти до кінця тижня.

Мадрид увесь час мав найм’якші в країні карантинні обмеження серед решти 17 регіонів, маючи при цьому найвищу захворюваність та найбільше навантаження на лікарні під час більшості хвиль епідемії.

На відміну від України, де нова хвиля епідемії коронавірусу починається зараз, Іспанія все ще на спаді літньої хвилі, пік якої випав на липень.

У середу Міністерство охорони здоров’я Іспанії заявило, що кумулятивна кількість заражень за 14 днів на 100 тисяч населення знизилась до 60. Це найменший показник з червня ще 2020 року. Навантаження на реанімації також продовжує знижуватися.

Деякі інші регіони також заговорили про пом’якшення обмежень - в Андалусії з п’ятниці пом’якшить обмеження на кількість відвідувачів і час роботи ресторанів, Каталонія планує відкривати нічні клуби з допуском за ковід-сертифікатом.