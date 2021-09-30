Мадрид со следующей недели отменяет большинство ковид-ограничений для ресторанов и клубов

В Мадриде с 4 октября перестанут действовать ограничения на разрешенное количество гостей за столиками в ресторанах, а на открытых площадках маска больше не будет обязательной.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Ограничения на количество посетителей отменяют для ресторанов, баров, кинотеатров и театров, спортзалов и ночных клубов.

"Начиная с понедельника, мы избавимся от всех ограничений по количеству посетителей и будем уже в шаге от того, какой жизнь была до пандемии", - заявила лидер региона Изабель Диас Аюзо.

Перед этим, 20 сентября, отменили ограничения на время работы этих учреждений, но заполнять залы разрешалось на 75%, для ресторанов действовало ограничение не более 6 человек за столиком и не более 10 - на открытых площадках. Эти правила продолжат действовать до конца недели.

Мадрид все время имел самые мягкие в стране карантинные ограничения среди остальных 17 регионов, имея при этом высокую заболеваемость и наибольшую нагрузку на больницы во время большинства волн эпидемии.

В отличие от Украины, где новая волна эпидемии коронавируса начинается сейчас, Испания все еще на спаде летней волны, пик которой пришелся на июль.

В среду Министерство здравоохранения Испании заявило, что кумулятивное количество заражений за 14 дней на 100 000 населения снизилась до 60. Это наименьший показатель с июня еще 2020 года. Нагрузка на реанимации также продолжает снижаться.

Некоторые другие регионы также заговорили о смягчении ограничений - в Андалусии с пятницы смягчат ограничения на количество посетителей и время работы ресторанов, Каталония планирует открывать ночные клубы с допуском по ковид-сертификатам.