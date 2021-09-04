Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Катар анонсував відкриття аеропорту в Кабулі для цивільних рейсів

Субота, 4 вересня 2021, 17:12

Посол Катару в Афганістані розповів, що аеропорт Кабула знову запрацював для прийому гуманітарної допомоги, і скоро відновляться також цивільні рейси. 

Про це повідомив катарський телеканал Al Jazeera, пише "Європейська правда".

За словами посла, злітно-посадкова смуга в аеропорту Кабула була відремонтована технічною командою у співпраці з новою владою Афганістану.

Читайте також
Німеччина евакуювала з Кабула осіб, які несуть "потенційну загрозу безпеці"

Команда техніків з Катару прилетіла до столиці Афганістану в середу. Таким чином їхній літак став першим, що приземлився на летовищі з моменту закінчення евакуації міжнародними силами на початку цього тижня.

Катарський інформаційний канал також повідомив, що два внутрішні рейси були виконані з Кабула до міст Мазарі-Шаріф та Кандагар.

Міністр закордонних справ Катару заявив в четвер, що його уряд веде переговори з талібами і працює з Туреччиною з метою потенційної технічної підтримки для відновлення роботи аеропорту.

Після недавнього захоплення Афганістану талібами в кабульському аеропорту відбулась напружена евакуація літаками декількох країн, а 26 серпня відбулись теракти,  в результаті яких загинули 13 військовослужбовців Сполучених Штатів і понад 160 афганців.

Читайте також: Спецназ та 4 списки на евакуацію: як Україна рятувала своїх у Кабулі

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Афганістан
powered by lun.ua

Статті

Спецназ та 4 списки на евакуацію: як Україна рятувала своїх у Кабулі

Хто з українців залишився у Кабулі і чи загрожує їм небезпека? Навіщо українські спецпризначенці виконували операцію, від якої відмовилися збройні сили інших країн?
3 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень

Як змусити вакцинуватися противників щеплень? Європейські країни одна за одною запроваджують  обмеження для невакцинованих. 
3 вересня 2021 — Марія Ємець, Європейська правда

Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою

Що отримала Україна за результатами зустрічі у Білому домі? І які сигнали президенти Байден та Зеленський направили один одному?
2 вересня 2021 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа"