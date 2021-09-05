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У Берліні тисячі людей вийшли на акцію за солідарне суспільство

Неділя, 5 вересня 2021, 10:43

У Берліні у суботу, 4 вересня, тисячі людей вийшли на акцію на підтримку "відкритого та солідарного суспільства".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

В акції, організованій альянсом Unteilbar ("Неподільні"), взяли участь численні профспілки, партії та асоціації.

За даними поліції, загалом на марш вийшли близько десяти тисяч людей. Організатори оцінили число учасників в 30 тисяч.

Альянс Unteilbar об'єднує близько 350 ініціатив і організацій. До них належать профспілки, правозахисні організації  Amnesty International,  організація Pro Asyl, яка допомагає біженцям, та рух на захист клімату Fridays for Future.

Альянс виступає на підтримку "солідарності, соціальної справедливості, прав людини та послідовних дій проти кліматичної кризи".

Серед іншого, учасники акції виступили за послідовну боротьбу з дискримінацією і бідністю, а також за покращення умов праці.

"Як неподільне громадянське суспільство ми чітко дали зрозуміти: Ми хочемо інших політичних пріоритетів", - заявила одна з організаторок акції Анна Спанґенберґ.

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Німеччина
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