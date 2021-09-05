В Берлине тысячи людей вышли на акцию за солидарное общество

В Берлине в субботу, 4 сентября, тысячи людей вышли на акцию в поддержку "открытого и солидарного общества".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В акции, организованной альянсом Unteilbar ("Неделимые"), приняли участие многочисленные профсоюзы, партии и ассоциации.

По данным полиции, всего на марш вышли около десяти тысяч человек. Организаторы оценили число участников в 30 000.

Альянс Unteilbar объединяет около 350 инициатив и организаций. К ним относятся профсоюзы, правозащитные организации Amnesty International, организация Pro Asyl, которая помогает беженцам, и движение в защиту климата Fridays for Future.

Альянс выступает в поддержку "солидарности, социальной справедливости, прав человека и последовательных действий против климатического кризиса".

Среди прочего, участники акции выступили за последовательную борьбу с дискриминацией и бедностью, а также за улучшение условий труда.

"Как неделимое гражданское общество мы четко дали понять: Мы хотим других политических приоритетов", - заявила одна из организаторов акции Анна Спангенберг.