У Франції розбився літак, є загиблі
Неділя, 5 вересня 2021, 12:16
Двоє чоловіків загинули в суботу в аварії туристичного літака, який розбився у французькому департаменті Сомма.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.
Двомісний туристичний літак DR400 впав у полі між Воньяруе та Фріакур, за кілька кілометрів на південь від затоки Сомми, повідомили у Департаменті пожежно-рятувальної служби департаменту Сомма .
Літак вилетів з аеродрому Трепорт.
За даними магістрату, двом загиблим чоловікам було 36 і 52 роки.
У прокуратурі Ам’єна зазначили, що на цьому етапі немає інформації про причини аварії, але відкрито два розслідування, доручені відповідно жандармерії повітряного транспорту та бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.
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