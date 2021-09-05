У Франції розбився літак, є загиблі

Двоє чоловіків загинули в суботу в аварії туристичного літака, який розбився у французькому департаменті Сомма.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTL.

Двомісний туристичний літак DR400 впав у полі між Воньяруе та Фріакур, за кілька кілометрів на південь від затоки Сомми, повідомили у Департаменті пожежно-рятувальної служби департаменту Сомма .

Літак вилетів з аеродрому Трепорт.

За даними магістрату, двом загиблим чоловікам було 36 і 52 роки.

У прокуратурі Ам’єна зазначили, що на цьому етапі немає інформації про причини аварії, але відкрито два розслідування, доручені відповідно жандармерії повітряного транспорту та бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.