Во Франции разбился самолет, есть погибшие
Воскресенье, 5 сентября 2021, 12:16
Двое мужчин погибли в субботу в аварии туристического самолета, который разбился во французском департаменте Сомма.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.
Двухместный туристический самолет DR400 упал в поле между Воньяруе и Фриакур, в нескольких километрах к югу от залива Соммы, сообщили в Департаменте пожарно-спасательной службы департамента Сомма.
Самолет вылетел с аэродрома Трепорт.
По данным магистрата, двум погибшим мужчинам было 36 и 52 года.
В прокуратуре Амьена отметили, что на этом этапе нет информации о причинах аварии, но открыто два расследования, порученные соответственно жандармерии воздушного транспорта и бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.
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