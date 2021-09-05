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Укр / Рус

Во Франции разбился самолет, есть погибшие

Воскресенье, 5 сентября 2021, 12:16

Двое мужчин погибли в субботу в аварии туристического самолета, который разбился во французском департаменте Сомма.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTL.

Двухместный туристический самолет DR400 упал в поле между Воньяруе и Фриакур, в нескольких километрах к югу от залива Соммы, сообщили в Департаменте пожарно-спасательной службы департамента Сомма.

Самолет вылетел с аэродрома Трепорт.

По данным магистрата, двум погибшим мужчинам было 36 и 52 года.

В прокуратуре Амьена отметили, что на этом этапе нет информации о причинах аварии, но открыто два расследования, порученные соответственно жандармерии воздушного транспорта и бюро расследований и анализа безопасности гражданской авиации.

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Франция
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