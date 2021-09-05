Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Берліні афганець поранив ножем двох людей

Неділя, 5 вересня 2021, 13:21

У суботу у берлінському районі Вільмерсдорф двоє людей серйозно постраждали під час ножового нападу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

За попередніми даними, чоловік вчинив напад на садівниць, яка працювала з зеленими насадженнями, а потім на перехожого, який поспішив на допомогу.

Обоє постраждалих отримали поранення в шию, 58-річна садівниця спочатку перебувала у смертельній небезпеці, повідомляє поліція. Як і 66-річного перехожого, його доставили в лікарню і там прооперували.

За словами слідчих, ймовірний злочинець - 29-річний чоловік з афганським громадянством. Він був заарештований співробітниками поліції, які прибули на місце події, і вважається психічно хворим.

Прокуратура Берліна та служба безпеки Державної кримінальної поліції зараз розслідують причини злочину, "також з точки зору можливого нападу з мотиву ісламістів", йдеться у повідомленні поліції. Підозрюваний має бути доставлений до слідчого судді у неділю.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина інциденти
powered by lun.ua

Статті

Спецназ та 4 списки на евакуацію: як Україна рятувала своїх у Кабулі

Хто з українців залишився у Кабулі і чи загрожує їм небезпека? Навіщо українські спецпризначенці виконували операцію, від якої відмовилися збройні сили інших країн?
3 вересня 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Примус до вакцинації: як у Європі борються з противниками щеплень

Як змусити вакцинуватися противників щеплень? Європейські країни одна за одною запроваджують  обмеження для невакцинованих. 
3 вересня 2021 — Марія Ємець, Європейська правда

Байден із тінню Росії: чому візит Зеленського до США не став чистою перемогою

Що отримала Україна за результатами зустрічі у Білому домі? І які сигнали президенти Байден та Зеленський направили один одному?
2 вересня 2021 — Альона Гетьманчук, Центр "Нова Європа"