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Кличко став хедлайнером передвиборчого мітингу в Німеччині

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Неділя, 5 вересня 2021, 15:29

Мер Києва Віталій Кличко взяв участь в агітаційному заході на підтримку Арміна Лашета, кандидата в канцлери Німеччини від блоку Ангели Меркель ХДС/ХСС.

Про це Армін Лашет написав на своїй сторінці у Facebook.

фото з Facebook Арміна Лашета
фото з Facebook Арміна Лашета

"З чіткими позиціями у фінальному ривку. Дякую Тільману Кубану та Віталію Кличку  за сильний обмін думками на виборчій арені Junge Union" - написав він.

Як уточнює DW, Кличко  був в Ганновері гостем молодіжної організації правлячого консервативного Християнсько-демократичного союзу (ХДС), яка в цей день приймала главу партії і кандидата в канцлери Арміна Лашета.

За три тижні до виборів 26 вересня партія Лашета втратила багаторічне лідерство і ризикує програти - в опитуваннях консерватори відстають від соціал-демократів на два-п'ять процентних пунктів.

Участь іноземних політиків у виборчих заходах - рідкість у Німеччині, тим більше українських. Кличко довго жив в Гамбурзі, у нього хороші зв'язки з ХДС, і він не раз бував на з'їздах партії канцлерки Ангели Меркель.

Зазначається, що мера Києва запросили насамперед як колишнього відомого боксера, покликаного допомогти кандидату в канцлери набрати пункти серед молоді.

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Німеччина
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