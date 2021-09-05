Кличко стал хедлайнером предвыборного митинга в Германии

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в агитационном мероприятии в поддержку Армина Лашета, кандидата в канцлеры Германии от блока Ангелы Меркель ХДС / ХСС.

Об этом Армин Лашет написал на своей странице в Facebook.

"С четкими позициями в финальном рывке. Спасибо Тильману Кубану и Виталию Кличко за сильный обмен мнениями на избирательной арене Junge Union "- написал он.

Как уточняет DW, Кличко был в Ганновере гостем молодежной организации правящей консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), которая в этот день принимала главу партии и кандидата в канцлеры Армина Лашета.

За три недели до выборов 26 сентября Партия Лашета потеряла многолетнее лидерство и рискует проиграть - в опросах консерваторы отстают от социал-демократов на два-пять процентных пунктов.

Участие иностранных политиков в избирательных мероприятиях - редкость в Германии, тем более украинских. Кличко долго жил в Гамбурге, у него хорошие связи с ХДС, и он не раз бывал на съездах партии канцлера Ангелы Меркель.

Отмечается, что мэра Киева пригласили прежде всего как бывшего известного боксера, призванного помочь кандидату в канцлеры набрать пункты среди молодежи.