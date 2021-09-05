Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Кличко стал хедлайнером предвыборного митинга в Германии

Воскресенье, 5 сентября 2021, 15:29

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в агитационном мероприятии в поддержку Армина Лашета, кандидата в канцлеры Германии от блока Ангелы Меркель ХДС / ХСС.

Об этом Армин Лашет написал на своей странице в Facebook.

 

"С четкими позициями в финальном рывке. Спасибо Тильману Кубану и Виталию Кличко  за сильный обмен мнениями на избирательной арене Junge Union "- написал он.

Как уточняет DW, Кличко был в Ганновере гостем молодежной организации правящей консервативного Христианско-демократического союза (ХДС), которая в этот день принимала главу партии и кандидата в канцлеры Армина Лашета.

За три недели до выборов 26 сентября Партия Лашета потеряла многолетнее лидерство и рискует проиграть - в опросах консерваторы отстают от социал-демократов на два-пять процентных пунктов.

Участие иностранных политиков в избирательных мероприятиях - редкость в Германии, тем более украинских. Кличко долго жил в Гамбурге, у него хорошие связи с ХДС, и он не раз бывал на съездах партии канцлера Ангелы Меркель.

Отмечается, что мэра Киева пригласили прежде всего как бывшего известного боксера, призванного помочь кандидату в канцлеры набрать пункты среди молодежи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия
powered by lun.ua

Статьи

Спецназ и 4 списка на эвакуацию: как Украина спасала своих в Кабуле

Кто из украинцев остался в Кабуле и угрожает им опасность? Зачем украинский спецназ выполнял операцию, от которой отказались вооруженные силы других стран?
3 сентября 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Принуждение к вакцинации: как в Европе борются с противниками прививок

Как заставить вакцинироваться противников прививок? Европейские страны одна за другой вводят ограничения для невакцинированных (укр.)
3 сентября 2021 — Мария Емец, Европейская правда

Байден с тенью России: почему визит Зеленского в США не стал чистой победой

Что получила Украина по результатам встречи в Белом доме? И какие сигналы президенты Байден и Зеленский отправили друг другу? (укр.)
2 сентября 2021 — Алена Гетьманчук, Центр "Нова Європа"